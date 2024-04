Kostadinovska Stojçevska: Nuk ka viktima nga zjarri në Sallën Universale, objekti është i siguruar

Ministrja e Kulturës, Bisera Kostadinovska Stojçevska, ka reaguar ndaj zjarrit që përfshiu Sallën Universale me keqardhje dhe shqetësim. Ajo ka bërë të ditur se zjarri është lokalizuar dhe është fikur, ndërsa ka kërkuar veprime të shpejta nga institucionet për të adresuar situatën.

Ajo apelon që të mos spekulohet për shkaqet e zjarrit. Sipas saj, nuk ka pasur viktima dhe persona të vdekur, gjegjësisht i gjithë objekti ka qenë bosh.

“Dëmi material do të konstatohet para se të vazhdohet me aktivitetet e mëtejshme ndërtimore dhe do të përcaktohet shkaku. Objekti është i siguruar”, theksoi Kostadinovska Stojçevska.