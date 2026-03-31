Kosovë, policia arreston dy persona që ndezën fishekzjarre afër hotelit ku u vendos kombëtarja e Turqisë

Dy persona u arrestuan mbrëmë për ndezjen e fishekzjarreve pranë hotelit ku po qëndron Kombëtarja Turke e Futbollit në Prishtinë, përpara ndeshjes së tyre finale të “play off”-it për kualifikimet e Kupës së Botës FIFA 2026 kundër Kosovës, raporton Anadolu.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana tha për Anadolu se dy persona u arrestuan për ndezjen e fishekzjarrëve pranë hotelit në Prishtinë ku po qëndron kombëtarja turke e futbollit, në qendër të kryeqytetit kosovar.

Pllana theksoi se kundër dy të dyshuarve u lëshua urdhër ndalimi 48-orësh me akuzën e “shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm”.

Mbrëmë vonë, fishekzjarrët u vunë pranë hotelit ku u vendos Kombëtarja Turke e Futbollit, përpara ndeshjes së tyre finale të “play off”-it për kualifikimet e Kupës së Botës FIFA 2026, kundër Kosovës.

Të ngjajshme

Siljanovska: Do ta analizoj Ligjin për Bankën Popullore, më pas do të vendos nëse do të inicioj shkarkim të Sllaveskit

Siljanovska: Do ta analizoj Ligjin për Bankën Popullore, më pas do të vendos nëse do të inicioj shkarkim të Sllaveskit

“Amnesty International”: Ligji i Izraelit për dënimin me vdekje duhet të shfuqizohet

“Amnesty International”: Ligji i Izraelit për dënimin me vdekje duhet të shfuqizohet

Irani: 249 gra dhe 216 fëmijë të vrarë nga sulmet SHBA-Izrael

Irani: 249 gra dhe 216 fëmijë të vrarë nga sulmet SHBA-Izrael

Presidenti malazez në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut: Dy vendet tona të lidhura nga miqësia dhe vlerat evropiane

Presidenti malazez në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut: Dy vendet tona të lidhura nga miqësia dhe vlerat evropiane

Siljanovska-Davkova-Milatoviq: Vizion i përbashkët për një rajon të qëndrueshëm dhe të integruar në BE

Siljanovska-Davkova-Milatoviq: Vizion i përbashkët për një rajon të qëndrueshëm dhe të integruar në BE

“Thellësisht e shqetësuar”, Zvicra i kërkon Izraelit të shfuqizojë ligjin e dënimit me vdekje kundër palestinezëve

“Thellësisht e shqetësuar”, Zvicra i kërkon Izraelit të shfuqizojë ligjin e dënimit me vdekje kundër palestinezëve