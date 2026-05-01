Kosovë, mbahet protestë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve
Sindikata e Punëtorëve të Sektorit Privat organizoi protestë me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve pranë ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, raporton Anadolu.
“Mos na shkelni, mjaft pritëm”, “Për pesë vite në punë vdiqën 97 punëtorë”, “Jemi lodh, Parlament-Qeveri të kujt jeni?”, janë disa nga mesazhet që kanë bartur protestuesit.
Protesta nisi me një marsh nga sheshi “Zahir Pajaziti” deri tek sheshi “Skënderbeu”, para Qeverisë së Kosovës.
Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, tha se punëtorët e sektorit privat sot janë më të shkelurit.
Ai përmendi se Qeveria e Kosovës gjatë këtij viti ua ekzekutoi pagën e 13-të punëtorëve të sektorit publik ndërsa jo edhe për sektorin privat, i cili paguhet nën pagën mesatare.
“Ne po skllavërohemi nga njerëzit tanë. Të nderuar të pranishëm, ne sot po marrim pagë 239 euro”, tha ai.
Punëtorja e sektorit privat, Afërdita Hoxha, i bëri thirrje institucioneve që të punojnë për punëtorët e sektorit privat.
Ajo tha se sot punëtorët e sektorit privat “shkelmohen” herë nga një pronar kompanie herë nga një tjetër.
“Ju pushtetarë po jetoni jetën e luksit. Derisa juve ju shkon koha e pushtetit duke ndërruar avionët nga një skaj në skajin tjetër të botës ndërsa ne punëtorët e ngratë shqetësohemi se po na sëmuret dikush nga familjarët dhe nuk e dimë se si ta mjekojmë”, tha ajo.