Kosova vendos regjim vizash për Fixhin

Kosova vendos regjim vizash për Fixhin

Qeveria në detyrë e Kosovës ka vendosur regjimin e vizave për qytetarët e Republikës së Fixhit.

Ky vendim u mor gjatë mbledhjes së sotme të Ekzekutivit dhe është pjesë e harmonizimit të politikës së vizave të Kosovës me Bashkimin Evropian.

“Kosova ka regjim pa viza me 17 shtete që ndodhen në listën e vendeve të BE-së. Për të siguruar një menaxhim të rregullt të emigracionit, Republika e Kosovës synon harmonizimin e plotë të politikës së saj me atë të BE-së, duke filluar nga viti 2025”, tha Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.

Vendosja e regjimit të vizave është pjesë e përpjekjeve për të siguruar kontroll të rregullt të emigracionit dhe për të ruajtur standardet e Bashkimit Evropian në këtë fushë.

MARKETING

Të ngjajshme

U njoftuan shkaqet e vdekjes së foshjës në Shkup, po hetohet nëse ka pasur gabim mjekësor

U njoftuan shkaqet e vdekjes së foshjës në Shkup, po hetohet nëse ka pasur gabim mjekësor

Trump me nënshkrim i jep fund ëndrrës serbe për ndarjen e Kosovës

Trump me nënshkrim i jep fund ëndrrës serbe për ndarjen e Kosovës

Finlanda do të ashpërsojë rregullat e të ardhurave për studentët e vendeve jashtë BE-së

Finlanda do të ashpërsojë rregullat e të ardhurave për studentët e vendeve jashtë BE-së

Shkëndija dhe Drita pjesë e historisë, mësojnë dy rivalët e mundshëm për shortin e Ligës së Konferencës

Shkëndija dhe Drita pjesë e historisë, mësojnë dy rivalët e mundshëm për shortin e Ligës së Konferencës

MPB me detaje mbi aksionin e djeshëm: 11 të arrestuar dhe padi ndaj 35 personave fizikë dhe juridikë të përfshirë në skemën e korrupsionit

MPB me detaje mbi aksionin e djeshëm: 11 të arrestuar dhe padi ndaj 35 personave fizikë dhe juridikë të përfshirë në skemën e korrupsionit

Kurti pas heqjes së masave nga BE-ja: Institucionet kosovare nuk e eskaluan situatën në veri

Kurti pas heqjes së masave nga BE-ja: Institucionet kosovare nuk e eskaluan situatën në veri