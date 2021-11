Kosova sot në heshtje zgjedhore

Pas pesë ditësh fushatë zgjedhore, sot në Kosovë është heshtje zgjedhore kurse nesër qytetarët e 21 komunave do të votojnë për kryetarin e tyre të ri.

Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale kanë shkuar 21 komuna, ku 42 kandidatë do të përballen në balotazh për të fituar mandatin e kryetarit, transmeton Telegrafi.

Fushata zgjedhore për garën e balotazhit ka zgjatur pesë ditë, nga e hëna (8 nëntor) deri të premten (12 nëntor) dhe ajo është zhvilluar pa incidente, por edhe me tubime masive pa respektimin e masave anti-COVID.

Procesi i votimit do të mbahet në 66 % të vendvotimeve.

Numri i qytetarëve me të drejtë vote në raundin e dytë, e që u takojnë këtyre 21 komunave, është 1,260,571.

Qendrat e votimit do të hapen nesër duke filluar nga ora 07:00 dhe do të jenë të hapura për qytetarët deri në ora 19:00.

Komunat dhe kandidatët që do të garojnë në rundin e dytë të dielën:

Në Komunën e Drenasit do të ketë balotazh mes Ramiz Lladrovcit të PDK-së me 45.50 për qind të votave dhe Driton Ajazit nga Demokratët për Drenasin me 30.50 për qind të votave.

Në Gjilan do të garojnë Lutfi Haziri nga LDK-ja që mori 43.51 për qind të votave dhe Alban Hyseni nga LVV-ja që mori 44.71 për qind të votave.

Komuna e Gjakovës do të garojnë në balotazh Ardian Gjini i AAK-së me 45.76 për qind të votave dhe Mimoza Kusari-Lila e LVV-së me 37.20 për qind të votave.

Komuna e Kaçanikut do të ketë garë mes Besim Ilazit nga PDK-ja me 44.67 për qind të votave dhe Jeton Rakës nga LVV-ja me 33.36 për qind të votave.

Dragashi në balotazh do ta ketë Bexhet Xheladinin nga LDK-ja që mori 35.69 për qind të votave dhe Shaban Shabanin nga PDK-ja që mblodhi 32.56 për qind të votave.

Burim Berisha i LDK-së me 49.72 për qind të votave dhe Enver Bajçinca nga LVV-ja me 25.58 për qind të votave, do të jenë në balotazh për Fushë Kosovën.

Në Istog në balotazh do të jenë Ilir Ferati i LDK-së me 41.09 për qind të votave të fituara dhe Bekë Berisha nga AAK-ja me 24.49 për qind të votave.

Balotazhi në komunën e Obiliqit zhvillohet ndërmjet Xhafer Gashit nga Iniciativa Qytetare për Obiliqin me 48.12 për qind të votave dhe Halil Thaçit të LVV-së me 20.19 për qind të votave.

Në komunën e Klinës në balotazh janë Zenun Elezaj nga AAK-ja me 43.33 për qind të votave dhe Esat Raci nga PDK-ja me 27.42 për qind të votave.

Në Kamenicë në balotazh shkojnë Qëndron Kastrati nga PSD-ja me 32.52 për qind të votave dhe Kadri Rahimaj nga LVV-ja me 31.01 për qind të votave.

Në balotazh në Rahovec do të jenë Smajl Latifi i AAK-së me 47.18 për qind të votave dhe Visar Korenica i LVV-së me 24.84 për qind të votave.

Në Komunën e Podujevës gara në balotazh zhvillohet Ekrem Hysenit të LDK-së me 44.20 për qind të votave dhe Shpejtim Bulliqit të LVV-së me 44.16 për qind të votave.

Gara e balotazhit në Prishtinë zhvillohet ndërmjet Arben Vitisë së LVV-së me 45.54 për qind të votave dhe Përparim Ramës së LDK-së me 29.17 për qind të votave.

Në Viti në balotazh janë Sokol Haliti i LDK-së me 41.30 për qind të votave dhe Arsim Ademi i LVV-së me 34.50 për qind të votave.

Në Prizren në balotazh takohen Mytaher Haskuka i LVV-së me 40.41 për qind të votave dhe Shaqir Totaj nga PDK-ja me 31.36 për qind të votave.

Komuna e Junikut në balotazh do të ketë Agron Kuçin nga AAK-ja me 45.19 për qind të votave dhe Ruzhdi Shehun të LDK-së me 42.01 për qind të votave.

Në Komunën e Malishevës gara e balotazhit zhvillohet mes Ekrem Kastratit nga Nisma Socialdemokrate me 34.08 për qind të votave dhe Isni Kilajt të PDK-së me 28.82 për qind të votave.

Në Vushtrri në balotazh janë Ferit Idrizi i PDK-së me 10 247 vota ose 34.81 për qind, dhe Xhafer Tahiri i LDK-së me 9 956 vota ose 33.82 për qind.

Në Shtime në balotazh garojnë Qemajl Aliu i VV-së me 45.29 për qind të votave dhe Naim Ismajli i PDK-së me 44.23 për qind të votave.

Gara në balotazh në Kllokot zhvillohet mes Vladan Bogdanoviqit nga Lista Serbe me 41.01 për qind të votave dhe Strahinja Spasiq nga Gi Srpska Narodna Sloga me 36.33 për qind të votave.

Ndërsa në Komunën e Mamushës në balotazh janë Abdulhadi Krasniqi nga Kosova Demokratik Turk Partisi me 48.92 për qind të votave dhe Arif Butuqi nga Kosova Adalet Turk Partisi me 36.95 për qind të votave. /Telegrafi/