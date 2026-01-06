Kosova pranon dërgesën të re të sistemeve raketore antitank nga Turqia
Republika e Kosovës ka pranuar sot dërgesë të re të sistemeve raketore antitank “OMTAS” nga Turqia, transmeton Anadolu.
Ministri në detyrë i Mbrojtjes në Kosovë, Ejup Maqedonci, njoftoi se ky sistem raketor antitank është kontraktuar me prodhuesin shtetëror turk Roketsan në dhjetor të vitit 2023.
“OMTAS (Orta Menzilli Tanksavar Silah) është një sistem modern raketor antitank me rreze të mesme veprimi, i zhvilluar për të neutralizuar mjete të blinduara moderne, përfshirë tanke me mbrojtje reaktive, si dhe fortifikata mbrojtëse ushtarake”, theksoi ministri Maqedonci.
Tutje, ministri Maqedonci tha se rritja e llojllojshmërisë dhe sasisë së sistemeve raketore antitank për ushtrinë kosovare ka për qëllim mbulimin e distancave të ndryshme të veprimit, terreneve dhe skenarëve të kërcënimit, duke rritur fleksibilitetin operacional.