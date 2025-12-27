Kosova nesër shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare
Republika e Kosovës është gati të votojë nesër, më 28 dhjetor 2025, në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, pas një krize politike që vazhdon prej muajsh dhe mungesës së unitetit nga përfaqësuesit politikë për të formuar qeveri pas zgjedhjeve të fundit të 9 shkurtit 2025, raporton Anadolu.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), lista e votuesve në këto zgjedhje përmban rreth 2.076.290 votues të regjistruar. Numri i qytetarëve me të drejtë vote në vendvotimet në Kosovë është 1.999.205 votues, ndërkaq, numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është 77.085 votues.
KQZ-ja ka përgatitur 948 qendra votimi në vend dhe pikat e votimit në mbi 20 vende jashtë Kosovës, përfshirë ambasada dhe konsullata, për t’i lehtësuar votuesit jashtë vendit qasjen te procesi zgjedhor.
Për zgjedhjet e jashtëzakonshme të nesërme janë certifikuar gjithsej 23 subjekte politike, përfshirë 18 parti politike, tri koalicione parazgjedhore, dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur.
Në garë për të zënë një ulëse në Kuvendin e Kosovës janë certifikuar nga KQZ-ja gjithsej 1.146 kandidatë për deputetë nga të gjitha subjektet politike në garë. Kuvendi i Kosovës përbëhet nga 120 vende deputetësh, prej të cilëve 61 mandate sigurojnë shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë.
Sa i përket fushatës zgjedhore, partitë kryesore politike janë fokusuar në tema kryesisht të ekonomisë, arsimit, sigurisë e integrimit evropian.
– Zgjedhjet u shpallën në fund të nëntorit pas mungesës së unitetit politik për të krijuar një qeveri
Edhe pse nuk ka sondazhe zyrtare përfundimtare publike, vëmendja është e përqendruar tek rezultatet e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), tri subjekteve më të mëdha politike.
Në zgjedhjet e fundit të rregullta, mbajtur më 9 shkurt 2025, LVV-ja doli partia më e madhe me rreth 42 për qind të votave dhe 48 ulëse, por pa shumicë të nevojshme për të formuar qeverinë, gjë që çoi në krizë politike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, shpalli zgjedhjet e jashtëzakonshme në fund të nëntorit pas mungesës së unitetit politik për të krijuar një qeveri të qëndrueshme që do të merrte mbështetje të mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës.
Edhe në këto zgjedhje, qytetarët do të kenë mundësinë të votojnë për një subjekt politik dhe deri në dhjetë kandidatë për deputetë, sipas ndryshimeve të fundit ligjore në procesin zgjedhor.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit do të monitorohen nga vëzhgues vendorë dhe ndërkombëtarë, përfshirë edhe misione nga Bashkimi Evropian.