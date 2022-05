Kosova në rrezik jo vetëm nëse Rusia e fiton, por edhe nëse e humbë luftën!

Derisa agresioni rus vazhdon, Ballkani nuk do të destabilizohet. Jo, për sa kohë që lufta në Ukrainë është duke vazhduar. Serbia, që nga viti 1844, luajti një politikë të jashtme midis Perëndimit dhe Rusisë. Kjo politikë vazhdoi edhe gjatë periudhës në të cilën shteti serb, Jugosllavia, udhëhiqej nga kroati Tito. Lufta në Ukrainë është një periudhë e vështirë për Serbinë. Prandaj, Beogradi nuk do të bëjë asnjë lëvizje të rrezikshme derisa të marrë rrugë konflikti në Ukrainë.

Shkruan: Nexhmedin SPAHIU, Mitrovicë

Rreziku për Kosovën ekziston edhe nëse Rusia humbet në mënyrë katastrofale. Kjo është edhe arsyeja pse Serbia po shtyhet drejt Perëndimit, kjo sepse e shikon që disfata e Rusisë është afër. Andaj edhe Presidenti Biden u takua me ambasadorin serb, Marko Gjuriq, që ishte një takim aspak i zakonshëm. Në momentin që bota nuk do i frikësohet më fuqizimit të Rusisë, atëherë do ta lërë Ballkanin në veten e vet, nuk do të ndërhyjë. Nëse bota do na lejonte t’i zgjidhnim vetë konfliktet tona, atëherë kjo do ishte një periudhë shumë e vështirë për Kosovën, Malin e Zi dhe për Bosnjën, pasi ato janë të pafuqishme karshi Serbisë. Ajo çka na bën të fortë momentalisht është mbështetja e Perëndimit, të cilën Serbia ende nuk e ka, por në një moment edhe mund ta ketë nëse rreshtohet karshi Perëndimit.

Vetëm duke mbajtur aleatët e saj në krah, Kosova mund të sigurojë veten e saj. Gjithashtu është i rëndësishëm vullneti i popullit për ta ruajtur pavarësinë dhe sovranitetin. Nëse në Kosovë zhvillohet një patriotizëm i mjaftueshëm, siç u zhvillua në Ukrainë, atëherë edhe aleatët do të na gjenden pranë, siç po i gjenden Ukrainës. Është patriotizmi që mund ta shpëtojë Kosovën, e jo armët e sofistikuara, të cilat nuk i blen dot, por nëse paraqitet nevoja, gjenden vende të tilla që t’i falin.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka të drejtë për të ngritur alarmin e tij, sepse Serbia ende ushqen ëndrrën për t’u zgjeruar në rajon, ndoshta edhe ushtarakisht, ose të paktën për ta zgjeruar zonën e saj të ndikimit në vendet fqinje. Për t’i shmangur rreziqet, Prishtina duhet të jetë e pranuar, si në BE ashtu edhe në NATO dhe këtë duhet ta bëjë tani, sepse lufta në Ukrainë është një “shans” për Prishtinën. Albin Kurti ka sugjeruar se Serbia, ashtu si Rusia, do të dëshironte ende të zgjerohej në Ballkan.

Po. Sigurisht. Serbia nuk ka hequr kurrë dorë nga synimi i saj për të zgjeruar territorin. Ajo u ndal nga NATO në vitin 1999, por fashizmi serb nuk është dënuar kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Ka shumë serbë, kriminelë lufte të dërguar në gjykatën e Hagës, por ideologjia kombëtare serbe ka mbetur e pandryshuar deri më sot. Ata kriminelë lufte ende konsiderohen heronj kombëtarë për popullin serb. Procesi i denazifikimit nuk u realizua kurrë.

A ka ngjashmëri ndërmjet situatës në veri të Kosovës, me shumicë serbe dhe besnike ndaj Beogradit, dhe Krimesë apo Donbass-it?

Jo, Kosova veriore nuk ka pasur kurrë autonomi. Struktura e saj etnike u ndryshua gradualisht në favor të Serbisë nga luftërat ballkanike (1912-1913), nga përfundimi i të dy luftërave botërore (1919 dhe 1945) dhe që nga përfundimi i luftës së Kosovës (1999), kur trupat franceze, për t’i ruajtur serbët e Kosovës, nuk e lejuan kthimin e shqiptarëve të Kosovës në shtëpitë e tyre në veri të saj. Ndërkohë, strukturat paralele serbe në Kosovën veriore vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot.

Lufta në Ukrainë është një mundësi për Kosovën. Bashkimi Europian është më i bashkuar se kurrë. Dhe, pesë vendet evropiane, që nuk e njohin Kosovën (Spanja, Sllovakia, Rumania, Greqia dhe Qiproja) mund dhe duhet të jenë nën presion nga pjesa tjetër e Perëndimit për ta bërë këtë.

Nëse kjo do të ndodhë, nuk do të ketë asnjë pengesë thelbësore për anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe BE. Ligjet e Kosovës i bën BE-ja, ndërsa ushtria është krijuar dhe trajnuar nga NATO. Dobësitë e shoqërisë së vogël kosovare, që ka më pak se dy milionë banorë, mund të treten lehtësisht në Bashkimin Europian.

Riarmatimi serb mund të çojë në luftëra të reja në Ballkan në të ardhmen, por vetëm nëse Rusia do të fitonte ndaj Ukrainës.

Momentet problematike për Ballkanin do të vijnë pas përfundimit të luftës në Ukrainë. Nëse Rusia fiton, Serbia do të ndjehet e fortë dhe do të fillojë inkursionet në Kosovë, Bosnjë dhe Mal të Zi. Nëse Rusia do të humbasë në Ukrainë, edhe në këtë rast Ballkani mund të jetë sërish në vështirësi. Këtë herë sepse Perëndimi nuk do ta konsideronte më Serbinë si pjesë e kërcënimit rus. Dhe, në këtë rast, mund edhe të ndodhë që Perëndimi ta lëre të qetë pa mbështetje Kosovën, Bosnjën e Malin e Zi. Dhe, kjo do të jetë situatë ideale që Serbia t’i sulmojë ato në forma të ndryshme, duke mos përjashtuar këtu edhe sulmet ushtarake.