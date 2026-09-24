Kosova mund Irlandën në Prishtinë me rezultat 1 me 0
Kombëtarja e Kosovës në futboll ka fituar kundër kombëtares së Irlandës me rezultat 1 me 0 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, në ndeshjen e vlefshme në kuadër të Ligës së Kombeve, raporton Anadolu.
Golin e vetëm në ndeshje e dha në minutën e 83-të sulmuesi kosovar Vedat Muriqi, i cili luan për ekipin turk Fenerbahçe.
Ndeshja u dominua nga vendësit, por edhe Irlanda pati raste për të shënuar.
Te Kosova sonte debutoi talenti Erblin Osmani, që edicionin e kaluar debutoi me Bayern Munichun në Bundesligën Gjermane.
Irlanda është kundërshtarja e parë e Kosovës në edicionin e ri të Ligës së Kombeve, në ndeshjet e Grupit B3.
Më 27 shtator, Kosova do të përballet me Austrinë, më 1 tetor do të luaj kundër Izraelit dhe më 4 tetor luan përsëri kundër Austrisë.