Kosova e sfiduar

Shkruan: Nexhmedin SPAHIU, Mitrovicë

Në Ohër i pamë përfaqësuesit amerikanë e evropianë, që pozonin në vendin ku valonin 5 flamuj kombëtar të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por aty mungonte flamuri kombëtar i Kosovës. Skenë më e dashur, për momentin, për Presidentin e Serbisë AleksandarVuçiq, as që mund të imagjinohet. Izolimi i Kosovës në aspektin viziv duket evident. Çështja është se si erdhi deri te kjo situatë dhe kush është fajtor për këtë.

Fajtori nr. 1 janë marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri, përkatësisht raportet mes kryeministrave të Kosovës e Shqipërisë. Është e natyrshme që kur kryeministri i Kosovës shkon e voton në Shqipëri e i bën konkurrencë në zgjedhje kryeministrit të Shqipërisë, raportet nuk mund të jenë të mira. Përderisa Edi Rama i përkrah politikanët rivalë të Albin Kurtit në Kosovë, nuk mund të ketë marrëdhënie të mira mes tyre. Ç’është e vërteta, raportet mes Tiranës dhe Prishtinës nuk ishin aq vëllazërore as në kohën kur kryeministër ishte Avdullah Hoti.

Faktori nr. 2. është mendësia enveriste izolacionistee klasës politike të Kosovës dhe jo vetëm e klasës politike, por edhe e një pjesë të madhe të opinionit të gjerë publik, që gjenerohet përmes teksteve shkollore të historisë, letërsisë e muzikës, përmbajtje këto të pandryshuara në thelb qëkur ato i hartonin shërbëtorët e Enver Hoxhës. Në këtë frymë është brumosur Albin Kurti. Kjo shihet qartas në qëndrimin e Albin Kurtit ndaj dialogut me Serbinë.

T’i kthehemi faktorit të parë. Në raportet mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit luan rol edhe raporti mes Edi Ramës dhe Aleksandar Vuçiqit. Edi Rama në mes të Prishtinës e në prani të Albin Kurtit e quajti vëlla të vet Aleksadar Vuçiqin. Për më tepër, ai e quajti vëlla edhe Albin Kurtin dhe ky i fundit nuk reagoi fare që na qenkësh vëlla i vëllait të Aleksandrit, e që rrjedhimisht i bie të jetë edhe ai vëlla i Aleksandrit. Por, para se Edi Rama me ketë fjali ta hidhte qershinë mbi tortë, ai i mobilizoi të gjitha strukturat anti-Albin në Kosovë. E vizitoi familjen e ish-Presidentit Thaçi në Drenicë dhe premtoi se do ta luftonte Gjykatën Speciale në Hagë. Kjo shërbeu për mobilizim të anëtarëve dhe simpatizantëve të PDK-së, struktura këto të venitura pasi janë mësuar të jenë në pushtet dhe qëndrimi në opozitë i ka trullosur. Takoi gazetarë dhe opinionistë që ishin dhe vazhdojnë të jenë në shërbim të PDK-së. Takoi po ashtu magnatët biznesorë në Kosovë, të krijuar nga pushteti i PDK-së, dhe u premtoi atyre heqje të njëanshme të doganave. Në terma praktikë, premtimi i fundit do të thotë: bëhuni me mua se unë nuk e kam problem ta dëmtoj buxhetin e Shqipërisë vetëm e vetëm që të jeni në shërbimin tim.

Edhe nëse kjo nuk do të shpjerë në rrëzimin e qeverisë së Albin Kurtit, këto veprime bëjnë që Edi Rama të ketë në dorë pushtet real në Kosovë. Shto kësaj mendësinë politike të Albin Kurtit, që Shqipërinë e quan shtet amë e jo shtet vëlla, atëherë shuplakat që ai i merr prej Edi Ramës i han si prej babës.

Qëllimi është që Albin Kurti të vendoset në një pozicion që do t’i dorëzohet “Ballkanit të hapur”. Me marrëveshjet me Shqipërinë dhe marrëveshjet e Shqipërisë me Serbinë, Kosova tërthorazi futet në prehrin e Serbisë. Faktikisht, me këtë pozicion Albin Kurti i mundëson Edi Ramës që të jetë ndërmjetësues mes tij dhe Aleksandar Vuçiqit.

Fjalët e kryeministrit Albin Kurti në “Hard Talk” në BBC se Kosova e ka shpallë pavarësinë nga Serbia, por jo edhe nga Shqipëria, çka e bëri moderatorin e njohur ta ndërpriste emisionin me pyetjen “Është apo nuk është Kosova e pavarur?”, tani vënë në pah paradoksin: Kosova e varur nga Shqipëria, ndërsa Shqipëria e varur nga Serbia. Rrjedhimisht, del që edhe Kosova është e varur nga Serbia dhe kjo është në kundërshtim me atë se Kosova është e pavarur nga Serbia. Natyrisht, gjërat mund të rridhnin ndryshe sikur klasës politike kosovare t’i dilte gjumi me kohë.

Më 12 janar 2009 isha në emisionin “Shqip” në Top Channel, së bashku me Albin Kurtin dhe të ndjerin Jonuz Musliu. Këtu për herë të parë e paraqita idenë e Minishengenit Ballkanik. Pata thënë se edhe Kosova edhe Shqipëria duhet të kenë një rol më proaktiv rajonal dhe duhet ta ndërmarrin nismën e Minishengenit Ballkanik mes Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë e Malit të Zi, kjo me qëllim të integrimeve brendashqiptare dhe për t’u bërë pandan i Serbisë në integrimet evropiane, si dhe njëkohësisht si parapërgatitje për integrimet europiane. Sigurisht që nëse do të funksiononte kjo ide me kohë, për një dekadë, zhvillimi i këtyre vendeve si një treg 7-8 milionësh do ta sfidonte primatin e Serbisë si fuqia më e madhe rajonale ushtarake, ekonomike e diplomatike. Në hapat integrues, Serbia do të ishte shumë më e shtrënguar sesa tani që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Këtë ide e përkrahu Presidenti Fatmir Sejdiu, por ai menjëherë më pas dha dorëheqje nga posti i Presidentit dhe ideja ime ngeli vetëm ide për 8 vjet me radhë, derisa ka fundi i vitit 2016-të Beogradi zyrtar filloi ta jetësojë si nismë, por tani në favor të Serbisë.

Presidenti serb gjeti një moment frustrimi të kryeministrave Rama e Zaev, për shkak të refuzimit që u bëri Bashkimi Europian hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut e Shqipërinë, dhe i futi në vallen e tij, e cila parimisht nuk mund të refuzohet as nga Bashkimi Europian as nga Amerika, e cila synim strategjik e ka futjen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian dhe në NATO.

Sado që të duket jokorrekte ajo çfarë Edi Rama i bëri prapa shpine Albin Kurtit dhe Kosovës, Kosova tashmë ndodhet para një akti të kryer – 5 vendet e Ballkanit Perëndimor tashmë takohen në baza periodike dhe Kosova duhet të jetë aty e pranishme të paktën në cilësinë e vëzhguesit. Prania e kryeministrit të Malit të Zi, Dritan Abazoviq, në këto mbledhje është një mundësi që Kosova duhet ta shfrytëzojë. Ai është një politikan i zhdërvjelltë, që nuk do të lejojë që interesat e Malit të Zi të nëpërkëmbën dhe, rrjedhimisht, Kosova ka nga kush të marrë shembull.