Kos: Të respektohet vendimi i Dhomave të Specializuara
Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos, ka kërkuar që vendimi i Dhomave të Specializuara për katërshen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të respektohet derisa ka përmendur që palët kanë të drejtë të apelojnë.
Ajo në një reagim në platformën “X”, u ka bërë thirrje edhe siç ka thënë – aktorëve në rajon që të ndihmojnë në shërimin e plagëve të së kaluarës.
“Dhomat e Specializuara të Kosovës janë një organ gjyqësor i paanshëm dhe i pavarur. Vendimet e tyre duhet të respektohen dhe të dënuarit kanë të drejtë të apelojnë. Kjo ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë. U bëj thirrje aktorëve në rajon që të ndihmojnë në shërimin e plagëve të së kaluarës. Vetëm përmes pajtimit, vendet e rajonit mund t’i kapërcejnë ndarjet dhe të ecin përpara drejt një të ardhmeje të përbashkët në BE”, ka thënë Kos në reagimin e saj të plotë.