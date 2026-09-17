Kos: Përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë është kusht i rënë dakord në mes RMV-së dhe 27 vendeve të BE-së

Kos: Përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë është kusht i rënë dakord në mes RMV-së dhe 27 vendeve të BE-së

Komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, thotë se Maqedonia duhet të bëjë ndryshime kushtetuese që do të përfshinin bullgarët në Kushtetutë, si kusht për vazhdimin e procesit të integrimit evropian.

Në një intervistë me “BNT”, kur u pyet se si mund të ndikonte te Shkupi për të bërë ndryshime kushtetuese, Kos tha se beson që me qeverinë e re bullgare, do të gjendet një mënyrë që procesi me Maqedoninë e Veriut të vazhdojë.
Komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, thotë se Maqedonia duhet të bëjë ndryshime kushtetuese që do të përfshinin bullgarët në Kushtetutë, si kusht për vazhdimin e procesit të integrimit evropian.

Në një intervistë me “BNT”, kur u pyet se si mund të ndikonte te Shkupi për të bërë ndryshime kushtetuese, Kos tha se beson që me qeverinë e re bullgare, do të gjendet një mënyrë që procesi me Maqedoninë e Veriut të vazhdojë.

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