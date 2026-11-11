Koreja e Veriut teston një sistem të ri armësh, synon ta vendosë në përdorim në marinën ushtarake vitin e ardhshëm

Koreja e Veriut teston një sistem të ri armësh, synon ta vendosë në përdorim në marinën ushtarake vitin e ardhshëm

Koreja e Veriut ka testuar një sistem të ri armësh me shpejtësi të lartë, i cili pritet të vihet në dispozicion të marinës së vendit gjatë vitit të ardhshëm, transmeton Anadolu.

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Sipas raportit të Agjencisë Qendrore Koreane e Lajmeve (KCNA), testimi i këtij sistemi të ri armësh, i zhvilluar bashkërisht nga institutet shkencore kërkimore të mbrojtjes në Phenian, u krye të hënën në Detin Lindor.

Akademia e Shkencave të Mbrojtjes, Administrata e Raketave dhe Byroja e Kërkimeve për Armët Torpeduese verifikuan efektivitetin luftarak të kësaj arme.

Testimi është pjesë e aktiviteteve të detyrueshme të instituteve shkencore të mbrojtjes, me synim avancimin e teknologjisë së sistemeve të armatimit.

Marina ushtarake e Koresë së Veriut pritet të pajiset me këtë sistem armësh që nga fillimi i vitit 2027.

Testimi i fundit u zhvillua vetëm disa ditë pasi Koreja e Veriut lëshoi rreth një duzinë raketash balistike drejt Detit Lindor dhe kreu një tjetër testim të kokave luftarake me bomba thërrmuese, të projektuara për raketat balistike taktike.

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