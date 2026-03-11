Koreja e Veriut sinjalizon mbështetje për udhëheqësin e ri suprem të Iranit
Koreja e Veriut njoftoi mbështetje për zgjedhjen e Mojtaba Khameneit nga Irani si udhëheqësin e ri suprem, duke denoncuar sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Pheniani tha se respekton zgjedhjen e Asamblesë së Ekspertëve për të zgjedhur Khamenein, i cili u emërua udhëheqësi i ri suprem më 8 mars, pas vrasjes së babait të tij, Ajatollah Ali Khamenei, në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt.
“Lidhur me njoftimin e fundit zyrtar se Asambleja e Ekspertëve të Iranit zgjodhi udhëheqësin e ri të Revolucionit Islamik, ne respektojmë të drejtat dhe zgjedhjen e popullit iranian për të zgjedhur udhëheqësin e tyre suprem”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Koresë së Veriut, sipas Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve (KCNA).
Zëdhënësi gjithashtu denoncoi fuqishëm ofensivën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.
“Ne shprehim shqetësim serioz dhe denoncojmë fuqimisht aktet e agresionit nga SHBA-ja dhe Izraeli që po shkatërrojnë themelet e paqes dhe sigurisë rajonale dhe po përshkallëzojnë paqëndrueshmërinë në mbarë botën duke organizuar sulm të paligjshëm ushtarak ndaj Iranit”, tha zëdhënësi.
Përshkallëzimi në Lindjen e Mesme u intensifikua kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulm të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke raportuar se deri më sot kanë vrarë më shumë se 1.200 njerëz.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, së bashku me vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Tetë ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i fushatës ushtarake.