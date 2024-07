Koreja e Veriut rinis balonat me plehra drejt Koresë së Jugut

Koreja e Jugut akuzoi të enjten rivalin e saj Korenë e Veriut për rifillimin e hedhjes së balonave të mbushura me plehra drejt saj mes tensioneve të rritura në Gadishullin Korean.

Balonat dukej se po shkonin drejt pjesës veriore të provincës Gyeonggi, e cila rrethon Seulin, raportoi Yonhap News, duke cituar Shefat e Përbashkët të Shtabit të vendit (JCS). JCS këshilloi publikun që të shmangë prekjen e balonave të rënë dhe t’i raportojë ato në ushtri ose polici.

Në një lëvizje të vogël, Koreja e Veriut ka lëshuar më shumë se 2,000 tullumbace me plehra që nga fundi i majit, në përgjigje të fletëpalosjeve kundër Penianit të dërguara nga dezertorët dhe aktivistët koreano-veriorë në Korenë e Jugut.

Lëvizja e fundit erdhi disa ditë pasi motra e fuqishme e liderit të Koresë së Veriut Kim Jong-un paralajmëroi se Seuli do të përballej me pasoja “të tmerrshme dhe të shtrenjta” nëse do t’i lejonte dezertorët e Koresë së Veriut të vazhdonin të dërgonin fletëpalosje kundër Phenianit në vend.

