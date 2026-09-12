Koreja e Veriut lëshon raketa drejt Detit të Japonisë, tensionet rriten pavarësisht sinjaleve për dialog me SHBA-në
Koreja e Veriut ka lëshuar disa raketa drejt Detit të Japonisë, njoftuan autoritetet e Koresë së Jugut.
Agjencia e lajmeve Yonhap raportoi se Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Koresë së Jugut konfirmoi zbulimin e lëshimit, ndërsa nuk dha menjëherë detaje të tjera mbi llojin e raketave.
Lëshimet e fundit vijnë në një kohë tensionesh të vazhdueshme në Gadishullin Korean. Në muajin gusht, Pheniani kishte kryer gjithashtu një seri lëshimesh raketore drejt detit, pavarësisht sinjaleve për një rikthim të mundshëm të dialogut me Shtetet e Bashkuara.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të takohet këtë vit me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, me synimin për të rifilluar kontaktet mes dy vendeve.
Megjithatë, pavarësisht këtyre sinjaleve diplomatike, Koreja e Veriut ka vijuar testimet e saj raketore dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake, duke shkaktuar shqetësim në Korenë e Jugut, Japoni dhe Shtetet e Bashkuara.