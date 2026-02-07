Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Koreja e Jugut ka konfirmuar rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave (ASF) në vitin 2026, duke nxitur autoritetet të asgjësojnë derrat e prekur, transmeton Anadolu.

Siç raporton Yonhap News, duke cituar Shtabin Qendror për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Sigurinë, rasti më i fundit u zbulua në një fermë derrash në zonën Pocheon, në veri të kryeqytetit Seul, ku rriten rreth 8.800 derra.

Shtabi Qendror për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Sigurinë tha se për të parandaluar përhapjen e virusit, autoritetet planifikojnë asgjësimin e derrave të prekur, megjithatë nuk ka plane për vendosjen e një urdhri ndalimi të përkohshëm për të gjitha fermat e derrave.

Koreja e Jugut konfirmoi rastin e parë të ASF-së në fillim të vitit 2026 në Gangneung, ndërsa raste të tjera u raportuan në Anseong dhe Pocheon, të dyja në provincën Gyeonggi.

Murtaja afrikane e derrave është e padëmshme për njerëzit, por shumë ngjitëse dhe vdekjeprurëse për derrat.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati iranian: Irani gati për marrëveshje qetësuese për pasurimin, refuzon pasurimin zero

Kryediplomati iranian: Irani gati për marrëveshje qetësuese për pasurimin, refuzon pasurimin zero

SHBA-ja akuzon Kinën për testime sekrete të bombës bërthamore

SHBA-ja akuzon Kinën për testime sekrete të bombës bërthamore

Stuhia Leonardo shkakton përmbytje të mëdha në Portugali dhe Spanjë

Stuhia Leonardo shkakton përmbytje të mëdha në Portugali dhe Spanjë

Zelenskyy: SHBA po propozon që Rusia dhe Ukraina ta përfundojnë luftën “deri në fillim të kësaj vere”

Zelenskyy: SHBA po propozon që Rusia dhe Ukraina ta përfundojnë luftën “deri në fillim të kësaj vere”

(VIDEO) Sekuestrohen edhe 20 tonë marihuanë në Strumicë, gjithsej mbi 40 tonë

(VIDEO) Sekuestrohen edhe 20 tonë marihuanë në Strumicë, gjithsej mbi 40 tonë

(VIDEO) Arrestohen tre persona, planifikonin hakmarrje për “vëllezërit” e tyre

(VIDEO) Arrestohen tre persona, planifikonin hakmarrje për “vëllezërit” e tyre