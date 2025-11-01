Koreja e Jugut kërkon të ulet në tryezë me Kim Jong-Un, kërkon ndihmën e Kinës për rinisjen e bisedimeve
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, kërkoi ndihmën e Presidentit kinez Xi Jinping në përpjekjet për të rifilluar bisedimet me fqinjin e armatosur bërthamor, Korenë e Veriut, të shtunën, ndërsa Xi i tha Lee se ishte i gatshëm të zgjeronte bashkëpunimin dhe të përballonte bashkërisht sfidat me të cilat përballen.
Lee priti Xi në një samit shtetëror dhe darkë pas një forumi të liderëve të Azi-Paqësorit në qytetin koreanojugor Gyeongju, duke shënuar vizitën e parë të Xi në aleatin e SHBA-së në 11 vjet.
Pekini i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Seulin dhe e sheh Korenë e Jugut si një partner bashkëpunues të pandashëm, tha Xi përpara samitit sipas zyrës së Lee.
Lee, i cili u zgjodh president në zgjedhjet e parakohshme në qershor, ka premtuar të forcojë lidhjet me Shtetet e Bashkuara, pa armiqësuar Kinën dhe duke kërkuar të ulë tensionet me Veriun.
“Jam shumë pozitiv për situatën në të cilën po krijohen kushtet për angazhim me Korenë e Veriut”, tha Lee, duke iu referuar shkëmbimeve të fundit të nivelit të lartë midis Kinës dhe Koresë së Veriut.
“Shpresoj gjithashtu që Koreja e Jugut dhe Kina do të përfitojnë nga këto kushte të favorshme për të forcuar komunikimin strategjik për të rinisur dialogun me Korenë e Veriut.”
Lee ka bërë thirrje për një qasje me faza për denuklearizimin e Koresë së Veriut, duke filluar me angazhimin dhe një ngrirje të zhvillimit të mëtejshëm të armëve bërthamore.
Në një deklaratë të shtunën, Pheniani, një aleat ushtarak dhe ekonomik i Kinës, e hodhi poshtë axhendën e denuklearizimit si një “ëndërr në diell” të parealizueshme.
Koreja e Veriut i ka hedhur poshtë vazhdimisht dhe në mënyrë të qartë propozimet e Lee-së, duke thënë se nuk do të flasë kurrë me Jugun. Në vitet e fundit, Pheniani braktisi politikën e saj të kahershme të bashkimit me Jugun dhe e quajti Seulin një armik kryesor.
Udhëheqësi Kim Jong Un tha se do të ishte i gatshëm të bisedonte me Shtetet e Bashkuara nëse Uashingtoni heq dorë nga kërkesat për denuklearizim, por ai nuk iu përgjigj publikisht kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump ofroi bisedime gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut në fillim të kësaj jave.
Trump dhe Lee njoftuan një përparim të papritur në bisedimet për të ulur tarifat amerikane në këmbim të miliarda dollarëve investime nga Koreja e Jugut. Presidenti amerikan më pas u largua përpara samitit kryesor të udhëheqësve të APEC-ut.
Këshilltari i sigurisë kombëtare i Koresë së Jugut, Wi Sunglac, tha në një konferencë për shtyp se Kina shprehu gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar për paqen dhe stabilitetin në gadishullin Korean, por udhëheqësit nuk diskutuan konkretisht se çfarë roli do të luante Kina. Të dyja palët ranë gjithashtu dakord se dialogu SHBA-Kore e Veriut ishte më i rëndësishmi, tha Wi.
Raportet e mediave shtetërore kineze mbi takimin me Lee nuk përmendën diskutimet për Korenë e Veriut.
Sipas Xinhua-s, Xi propozoi mënyra për të hapur një kapitull të ri në marrëdhënie, duke përfshirë që secili vend “të respektojë sistemet shoqërore dhe rrugët e zhvillimit të njëri-tjetrit, të përshtasë interesat thelbësore dhe shqetësimet kryesore, si dhe të trajtojë siç duhet dallimet përmes konsultimeve miqësore”.
Xi bëri thirrje gjithashtu për mbështetjen e multilateralizmit dhe rritjen e bashkëpunimit në fusha të tilla si inteligjenca artificiale, biofarmaceutika, industritë e gjelbra dhe popullatat në plakje, raportoi Xinhua.