‘Kopru’ organizoi punim të kaligrafisë Ebru në SOS Fashtin e fëmijëve

Me 3 Prill 2023, organizata ‘Kopru’ me qendër Shkup, organizoi punim kaligrafisë Ebru në SOS Fashtin e fëmijëve. Pas saj u dhá edhe një tryezë iftari nga ekipi vullnetar në SOS Fshatin e fëmijëve.

Nga vullnetarët: ‘Iftari u mbajt me ekipin tonë vullnetar, të cilët njëashtu kaluan kohë së bashku me fëmijët me aktivitete të ndryshme. Të pranishëm ishin kujdestarët dhe punonjësit e stafit administrativ. Të qenurit së bashku me këta fëmijë që kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve neve vendosëm që në muajin e Ramazanit, muajin e solidaritetit, të veprojmë duke shtuar diqka të veçantë tek ne dhe tek ato. Shprehim falemnderim të veçantë për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe kanë sakrifikuar për këtë iftar.’