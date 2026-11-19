Kopman: Bllokada për integrimin evropian është në Shkup, jo në BE
Drejtori i Zgjerimit të BE-së, Geert Jan Kopman, i cili largohet nga Komisioni Evropian më 1 janar, në një nga intervistat e tij të fundit në këtë pozicion, kur u pyet për ndryshimet kushtetuese, tha se “Bllokada është në Shkup, jo në BE”.
Kopman i bëri këto komente në një intervistë me “Ilva Tare” të Këshillit Atlantik për “Balkans Debrief” mbi pakon e zgjerimit të vitit 2026 të miratuar më 4 nëntor.
Kopman shpjegon pse udhërrëfyesit janë tregues dhe të bazuar në meritë, duke i përshkruar ato si “sfiduese dhe ambicioze”. Ai argumenton se progresi i Malit të Zi tregon se metodologjia e pranimit po jep rezultate. Ai gjithashtu paralajmëron se rajoni duhet ta shfrytëzojë këtë moment, përpara se zgjedhjet në shtetet anëtare të BE-së vitin e ardhshëm ta ndërlikojnë më tej ciklin politik.
Lidhur me bllokimin e rrugës evropiane të Maqedonisë së Veriut, Kopman tha se “Bllokada është në Shkup, jo në BE”, duke aluduar për ndryshimet kushtetuese.
“Vendi e di saktësisht se çfarë duhet të bëjë për të hapur negociatat dhe kjo është në thelb një ndryshim në Kushtetutë. Kjo nuk është vetëm një çështje bullgare. Ky është qëndrimi i BE-së. Kjo është pjesë e përfundimeve të Këshillit. Vendi gjithashtu duhet të miratojë udhërrëfyes dhe një plan veprimi për pakicat. Janë ndërmarrë hapa në këtë drejtim, megjithëse ndoshta jo gjithçka është përfunduar plotësisht ende. Por pa ndryshime kushtetuese, procesi thjesht nuk do të ecë përpara. Varet vërtet nga vetë vendi”, thotë Kopman.