Kontrolli i brendshëm i MPB-së i verifikon sistemimin e nëpunësve të policisë gjatë bastisjes në Demir Hisar
Pas një denoncimi paraprak ditën e djeshme për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale sipas nenit 390 të Kodit Penal – “Marrja ose shkatërrimi i vulës apo shkresës zyrtare”, bazuar në urdhër të Gjykatës Themelore në Manaastir, në periudhën nga ora 19:25 deri në 20:20, nëpunës policorë nga Zyra e Jashtme për Çështje Kriminalistike Demir Hisar, në prani të një avokati, kanë kryer kontroll në banesën e M.L. (57) nga Demir Hisari.
Gjithashtu, me urdhër gjykate, në periudhën nga ora 20:45 deri në 21:30 është kryer kontroll edhe në ambientet zyrtare të shkollës së mesme që përdoret nga M.L.