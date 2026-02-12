Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite
Një nënë dhe një vajzë palestineze kanë përshkruar shkeljet e të drejtave të njeriut që kanë vuajtur në burgjet izraelite, duke deklaruar se iu nënshtruan kontrolleve të zhveshura, presionit psikologjik dhe kushteve të ashpra të paraburgimit, transmeton Anadolu.
Një deklaratë me shkrim nga Komiteti i të Burgosurve dhe të Liruarve Palestinezë, i lidhur me Organizatën për Çlirimin e Palestinës (PLO), detajoi përvojat e 55-vjeçares Amine Suweilem dhe vajzës së saj 22-vjeçare Ajet, të cilat u paraburgosën në Bregun Perëndimor të pushtuar verior.
Sipas informacionit të ndarë pas një vizite nga një avokat nga Komiteti i të Burgosurve dhe të Liruarve Palestinezë në Burgun Damon, Amine Suweilem tregoi se shumë ushtarë izraelitë bastisën shtëpinë e tyre në Nablus gjatë paraburgimit të tyre, thyen derën, i prangosën dhe i morën me automjete të veçanta ushtarake.
Suweilem deklaroi se ishte detyruar të ulej në dyshemenë e automjetit ushtarak gjatë transferimit, duke shtuar se kjo “shkakton dhimbje të vazhdueshme në shpatullën e saj”.
Suweilem, e cila tha se vajza e saj iu nënshtrua një marrjeje në pyetje të zgjatur para saj, deklaroi se ajo ishte “e ekspozuar ndaj një presioni ekstrem psikologjik”.
Vajza e saj, Ayet, deklaroi se ajo u mor në pyetje në shtëpi para se të transferohej, pastaj u dërgua në Qendrën e Paraburgimit al-Jalama midis Haifës dhe Nazaretit, ku iu nënshtrua një presioni të fortë psikologjik.
Nëna dhe vajza palestineze i përshkruan qelitë e tyre si “të ngushta, të ftohta, me mure të forta dhe shtretër të hollë e të ndyrë”, dhe theksuan se ushqimi ishte i pakët dhe me cilësi të dobët.
Nëna dhe vajza palestineze theksuan më tej se ato më vonë u transferuan në Burgun Damon, iu nënshtruan kontrolleve të zhveshura, pastaj u vendosën në dy dhoma të ndara në repartin e grave, dhe komunikimi midis dhomave ishte i ndaluar.