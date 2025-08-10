Kontrolle të shtuara në Shkup: 99 shkelje në komunikacion, arrestime dhe gjoba për zhurmë të lartë
Më 09/10.08.2025, në periudhën nga ora 18:00 deri në 02:00, nëpunës policorë nga SPB Shkup realizuan një aksion kontrollues të shtuar në fushën e komunikacionit, si dhe për ruajtjen e gjendjes së sigurisë në territorin e qytetit të Shkupit. Gjatë kontrollit u konstatuan 99 kundërvajtje në komunikacion, nga të cilat 11 automjete u ngritën me automjetin special “Merimanga”, u sekuestruan dy automjete për shkak të shkaktimit të zhurmës së madhe, u arrestuan dy të mitur për verifikimin e identitetit, mosndalimin në shenjën “Stop” dhe drejtimin e automjetit pa patentë shoferi. Katër persona u privuan nga liria pasi gjatë kontrollit tek ata u gjetën lëndë narkotike.
Në koordinim me inspektorët për mjedisin jetësor është kryer matja e nivelit të zhurmës në objektet hotelierike. Gjatë matjeve u konstatua se dy objekte hotelierike në zonën qendrore të qytetit kanë prishur rendin dhe qetësinë publike me muzikë me zë të lartë, për të cilat u përpiluan procesverbale për shkeljet e konstatuara.
Gjithashtu, gjatë natës së kaluar janë kontrolluar edhe objekte hotelierike në koordinim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, ku u verifikua dokumentacioni përkatës.