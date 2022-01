Kontrolle në objektet hotelerike në Kumanovë, katër janë mbyllur dhe 14 janë sanksionuar

Gjtë fundjavës janë bërë kontrolle në 20 objekte hotelerike në zonën e Kumanovës nga ana e Inspektorati Shtetëror i Tregut ku janë mbyllur dhe vulosur përkohësisht katër objekte hotelerike, ndërsa 13 prej tyre u shqiptuar gjoba nga ana e Drejtorisë së të Hyrave Publike.

Në aksionin e kryer nga Sektori për çështje kriminale, Njësiti për shpërndarje të shpejtë, SPB Shkup, në koordinim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut dhe Drejtorinë për të Ardhura Publike, katër objektet e hotelierisë janë mbyllur përkohësisht për shkak se janë gjetur 25 persona të cilët nuk kanë pasur certifikatë-Covid.

Për 13 objekte, njoftuan sot nga MPB-ja, është shqiptuar gjobë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, për shkak të mos lëshimit të faturave fiskale, përkatësisht parregullsive në paraqitjen e xhiros.

Tre objekteve nga ana e inspektorëve u është kërkuar dokumentacion shtesë, ndërsa edhe një objekti tjetër është sanksionuar për mos respektim të Ligjit për hotelieri.

“Në mënyrë shtesë, tre personave do t’i shqiptohet parashtresë në përputhje me Ligjin për letërnjoftim. Pas dokumentimit të të gjitha shkeljeve të konstatuara ndaj autorëve, do të dorëzohen parashtresat përkatëse”, kanë njoftuar nga MPB.