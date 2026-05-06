Kontrabandë e preparateve të dëmshme mjekësore, ndalohen tre persona në Maqedoni

Kontrabandë e preparateve të dëmshme mjekësore, ndalohen tre persona në Maqedoni

Sektori për kontroll dhe hetime ndaloi tre persona, mes të cilëve edhe pronaren e një salloni bukurie, të dyshuar për kontrabandë të preparateve mjekësore të dëmshme.

Aksioni ka filluar në pikën kufitare Tabanocë, ku në një furgon janë gjetur 535 shishe me mjete për dobësim dhe 7.400 etiketa.
Produktet ishin të fshehura në çarçafë për shtrat. Automjeti është vendosur nën vëzhgim dhe është ndjekur deri në vendin e dorëzimit. Pronarja është arrestuar gjatë pagesës së dërgesës.

Është kryer kontroll në sallonin e saj të bukurisë, ku janë gjetur fillerë dermalë dhe preparate të tjera për trajtime estetike. Për produktet nuk ka pasur dokumentacion për siguri dhe import të ligjshëm. Ekzistojnë dyshime se janë përdorur tek klientët.

Kundër të dyshuarve është ngritur kallëzim penal, ndërsa hetimi vazhdon.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Bisedimet me Iranin po përparojnë mirë në 24 orët e fundit, marrëveshja “shumë e mundshme”

Trump: Bisedimet me Iranin po përparojnë mirë në 24 orët e fundit, marrëveshja “shumë e mundshme”

VLEN: Po vendosim të rinjtë në qendër të vendimmarrjes

VLEN: Po vendosim të rinjtë në qendër të vendimmarrjes

Turqia dhe Arabia Saudite diskutojnë marrëdhëniet dhe çështjet rajonale në mbledhjen e këshillit të koordinimit

Turqia dhe Arabia Saudite diskutojnë marrëdhëniet dhe çështjet rajonale në mbledhjen e këshillit të koordinimit

Çfarë është hantavirusi një sëmundje që ka rikthyer vëmendjen e publikut

Çfarë është hantavirusi një sëmundje që ka rikthyer vëmendjen e publikut

Trump pret të shohë nëse Irani do të pranojë një marrëveshje “të kënaqshme” për t’i dhënë fund luftës

Trump pret të shohë nëse Irani do të pranojë një marrëveshje “të kënaqshme” për t’i dhënë fund luftës

Mexhiti: Nga sot nisëm largimin e mbi 200 automjeteve të braktisura në Çair

Mexhiti: Nga sot nisëm largimin e mbi 200 automjeteve të braktisura në Çair