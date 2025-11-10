Konstituohet Këshilli i Komunës së Çairit, Muhamed Murtezi zgjidhet kryetar

Konstituohet Këshilli i Komunës së Çairit, Muhamed Murtezi zgjidhet kryetar

Në Komunën e Çairit sot u zhvillua mbledhja e parë konstituive e Këshillit të ri komunal, pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit lokale.

Gjatë kësaj mbledhjeje, anëtarët e rinj të Këshillit zgjodhën Muhamed Murtezin, bartës i listës së koalicionit VLEN, si kryetar të Këshillit të Komunës së Çairit.

Në fjalën e tij pas zgjedhjes, Murtezi e cilësoi këtë ditë si “fillimin e një kapitulli të ri për Çairin”, duke theksuar se pas një procesi zgjedhor të suksesshëm, u konkretizua përfaqësimi i ri i qytetarëve – me përgjegjësi, përkushtim dhe bashkëpunim për zhvillim.

“Ky Këshill do të jetë zëri i qytetarëve të Çairit. Do të punojmë me transparencë, me vendime të drejta dhe me synimin e përbashkët për ta çuar komunën tonë përpara,” deklaroi Murtezi.

Ai shtoi se Çairi ka nevojë për një Këshill që dëgjon, vepron dhe sjell ndryshim, duke e cilësuar këtë si fillimin e një rrugëtimi të përbashkët për të mirën e komunës dhe të të gjithë qytetarëve të saj.

MARKETING

Të ngjajshme

Tajlanda pezullon “marrëveshjen e paqes” me Kamboxhian, të ndërmjetësuar dy javë më parë nga Trump

Tajlanda pezullon “marrëveshjen e paqes” me Kamboxhian, të ndërmjetësuar dy javë më parë nga Trump

Nikollovski: Pezullimi i IPARD-it është turp për Qeverinë dhe goditje për bujqësinë

Nikollovski: Pezullimi i IPARD-it është turp për Qeverinë dhe goditje për bujqësinë

Edhe nën armëpushim, çdo ditë në Gaza humbin jetën 8 palestinezë

Edhe nën armëpushim, çdo ditë në Gaza humbin jetën 8 palestinezë

Presidenti sirian mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për takimin historik me Trumpin

Presidenti sirian mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për takimin historik me Trumpin

Dehari ia dorëzon postin Jovanovskit, Qyra merr detyrën në Strugë

Dehari ia dorëzon postin Jovanovskit, Qyra merr detyrën në Strugë

Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit

Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit