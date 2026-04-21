Konstatohen lëshime në studimet pasdiplomike në Fakultetin e Filozofisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup
Në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup janë konstatuar parregullsi në procedurat e regjistrimit të studentëve në studimet master dhe të doktoraturës, njoftoi ministrja e Arsimit, Vesna Janevska. Në lidhje me këtë situatë, sipas ministres Janevska është informuar Inspektorati Shtetëror i Arsimit, i cili ka dhënë udhëzime për institucionin në drejtim të ndërmarrjes së veprimeve përkatëse.
“Janë konstatuar lëshime në Fakultetin e Filozofisë, por jo në regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve, por në regjistrimin në ciklin e dytë dhe të tretë, përkatësisht në studimet pasdiplomike. Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka vepruar dhe e ka njoftuar fakultetin, i cili duhet të veprojë në përputhje me udhëzimet e dhëna. Në fund, unë si ministre do të marr vendimin përfundimtar.”, ka deklaruar ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska.