Konstatimi i i ministrit italian, Di Maio: Turqia, vendi që po punon më shumë për paqe në Ukrainë

Ministri i Jashtëm italian, Luigi Di Maio tha se Turqia është vendi që punon më shumë për paqen në luftën në Ukrainë.

Në intervistën e tij për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe zhvillimet e fundit në një radio, Di Maio tha se megjithëse palët e refuzojnë, ato duhet të punojnë për të përshpejtuar diplomacinë dhe se diplomacia është elementi kryesor.

Kryediplomati italian tha se Bashkimi Evropian (BE) duhet të inkurajojë një konferencë paqeje.

“Ne duhet të promovojmë një konferencë paqeje përpara armëpushimit. Vendi që punon më shumë për paqen është Turqia, njëkohësisht është edhe vendi që mund të bisedojë me të dyja palët”,- vlerësoi ai.

Pasi e pranoi se ka pasur disa përplasje mes zyrtarëve italianë dhe rusë me “fjalë të ashpra”, Di Maio tha se ata e kanë pasur gjithmonë një kanal të hapur me Moskën.

Ministri Di Maio theksoi se nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk i ndërpriten burimet financiare me sanksione, lideri rus do të vazhdojë ta financojë këtë luftë dhe nuk do të mendojë aspak të ulet në tryezën e bisedimeve duke menduar se ai do të fitojë.