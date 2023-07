Konservatorët kryesojnë pas zgjedhjeve në Spanjë

Sipas prognozave të para, partia konservatore spanjolle, PP e kreut të opozitës, Alberto Nunez Feijoo ka fituar zgjedhjet parlamentare në Spanjë. Konservatorët arrijnë, sipas llogaritjeve të së hënës në mbrëmje (ora 21:00) 145 nga 150 vendet në parlament, sipas televizionit, RTVE. Ata ndodhen dukshëm para socialistëve, që pritet të marrin nga 113 deri në 118 mandate. Forca e tretë politike renditet lëvizja e re e majtë, Sumar që pritet të marrë 28 deri në 31 deputetë. Partia populiste ekstremiste, Vox deri më tani forca e tretë politike me 52 vende, renditet e katërta në këto zgjedhje e pritet të marrë 24 deri në 27 mandate.

Megjithatë kreu i partisë Vox, Santiago Abascal mund të jetë fituesi kryesor, nëse i ndihmon konservatorët të arrijnë shumicën parlamentare. Feijoo ka nevojë për votat e Vox për të arritur shumicën absolute të 176 deputetëve nga 350 gjithsej, sepse nuk pret mbështetje nga forcat e tjera politike spanjolle. Kreu aktual i qeverisë spanjolle, Sanches bëri të qartë, se nuk do të pranojë një qeveri konservatore, edhe sikur ajo të pengonte ngjitjen në pushtet të populistëve ekstremistë të djathtë. Sipas të dhënave aktuale, me gjasë që nga fundi i dikaturës së Francos në Spanjë në vitin 1975, për herë të parë mund të bashkëqevërisë një parti e ekstremit të djathtë në këtë vend.

Rreth 37,5 milionë spanjollë ishin të thirrur të dielën votonin për 350 deputetët e parlamentit të ri.

Partia Socialiste e Punës, PSOE e kryeministrit Sanchez e ka qeverisur Spanjën që nga viti 2018, dhe nga janari 2020 ajo krijoi koalicion me partinë e majtë, Podemos, që u krijua si lëvizje proteste kundër politikës së kursimeve pas krizës financiare. Në fund të majit pas humbjes së ndjeshme në zgjedhjet komunale dhe rajonale, Sanchez paralajmëroi zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme.

Gazeta spanjolle “El Pais” i komentoi të dielën zgjedhjet në Spanjë si historike. “Votimet janë pa ekzagjerim historike. Do të vendoset, nëse spanjollët duan përsëri të qeverisë koalicioni progresiv i PSOE dhe Sumad apo do të vendosin për opcionin radikal me një shumicë për partinë PPS, që mbështetet nga partia Vox, e cila ndodhet në aleancë me ekstremistët e djathtë europianë.” Më tel “El Pais” komenton se Spanja pas diktaturës së Francos është kthyer në një vend europian tolerant, që respekton dallimet në varësi të racës, klasës, fesë dhe etnisë, mbështet barazinë gjinore, mbron të drejtat e LGBT, respekton emigrantët e rrethanat biografike traumatike si dhe vepron e vendosur kundër ndryshimeve të klimës. Të gjitha këto do të vihen në pikëpyetje me fitoren e një të djathte ekstreme, shkruan El Pais. /DW

