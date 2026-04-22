Konjufca nga Forumi Ekonomik në Greqi i kërkon BE-së që t’ia japë shpejt Kosovës statusin e kandidatit

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, mori pjesë në panelin “Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Europian: Drejt integrimit të plotë” në Forumin Ekonomik të Delfit në Greqi.

Në njoftimin e ministrisë thuhet se Konjufca “theksoi nivelin e lartë të përvetësimit për vlerat e BE-së që ka populli i Kosovës dhe progresin që e kemi bërë në rrugën drejt anëtarësimit”.

“Ai kërkoi veprim më të shpejtë për sigurimin e statusit të kandidatit për Kosovën dhe theksoi se integrimi i rajonit është një investim strategjik për Evropën”, vijon njoftimi.
Në fjalimin e tij tha se “Kosova është gati për hapa të mëtejshëm dhe Bashkimi Europian duhet të mbështesë këtë angazhim për të forcuar jo vetëm stabilitetin rajonal, por edhe të Evropës në përgjithësi”.
“Lënia pas e Kosovës do të rrezikonte të kthente Ballkanin Perëndimor nga WB6 në WB5, duke dobësuar momentumin e rajonit drejt integrimit në BE”, thuhet në njoftim.

Të ngjajshme

Irani: Shkelja e angazhimeve dhe bllokada janë pengesat kryesore për bisedime “të vërteta” me SHBA-në

Irani: Shkelja e angazhimeve dhe bllokada janë pengesat kryesore për bisedime “të vërteta” me SHBA-në

Bujar Osmani: Ligji për përfaqësim të drejtë është tradhti ndaj shqiptarëve

Bujar Osmani: Ligji për përfaqësim të drejtë është tradhti ndaj shqiptarëve

“Mali i Zi më afër BE-së”, Kos: Shtetet anëtare po nisin procedurat e traktatit të anëtarësimit

“Mali i Zi më afër BE-së”, Kos: Shtetet anëtare po nisin procedurat e traktatit të anëtarësimit

OKB-ja e quan “tronditës” shkatërrimin e statujës së Jezusit nga ushtari izraelit në Liban

OKB-ja e quan “tronditës” shkatërrimin e statujës së Jezusit nga ushtari izraelit në Liban

​Irani thotë se ka sekuestruar dy anije mallrash në Ngushticën e Hormuzit

​Irani thotë se ka sekuestruar dy anije mallrash në Ngushticën e Hormuzit

Trump thotë se bisedimet me Iranin janë ‘të mundshme’ brenda pak ditësh

Trump thotë se bisedimet me Iranin janë ‘të mundshme’ brenda pak ditësh