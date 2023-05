Konjufca i ankohet homologut austriak për Serbinë: Po kërkon Republikë serbe në Kosovë

Kryeparlamentari Glauk Konjufca, i ka garantuar homologut austriak Wolfgang Sobotka se Kosova është e gatshme të pranojë dhe zbatojë marrëveshjet me Serbinë, raporton Ekonomia Online.

Pas takimin në një konferencë për medie, Konjufca pohoi si i ka thënë austriakut se kërkon me ngulm një Republikë serbe brenda Kosovës.

Madje sipas tij, për shkak të presionit nga krerët e shtetit të Serbisë, serbët e veriut nuk morën pjesë në zgjedhjet e 23 prillit.

Madje Konjufca, duke folur për luftën në Ukrainë dhe mosdënimin e agresionit rus nga Serbia, u shpreh i shqetësuar se Serbia po e destabilizon jo vetëm Kosovë, por edhe rajonin.

“Me kryetarin i ndamë edhe shqetësimet tona në lidhje me sfidat që i ka bota dhe rajoni, folëm edhe për agresionin e Rusisë, ja shpjegova zotit se shteti i Kosovës e ka dënuar agresionin e Rusisë dhe është në përputhje me BE në përkrahje të lirisë dhe sovraniteti të Ukrainës. Ja ngrita shqetësimin për sjelljen e papranueshëm të shteti Serb jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon”.

“Kosova me shumë vullnet të mirë e pranoj marrëveshjen, por ne jemi dëshmitar se Serbia e lexon ndryshe marrëveshjen nga ajo që e lexon Kosova. Kjo marrëveshje është e ndërtuar në dy shtylla, e para është njohja de facto e Serbisë për Kosovën, kjo është shtylla substanciale. Të sillesh si Serbia që ta hedhesh poshtë këtë, e kërkon me ngulm një Republika Serbska brenda Kosovës. Serbia duke i bërë thirrje Listës Serbe që të mos marr pjesë në zgjidhej nuk i kontribuon rajonit shkakton nxitje për destabilizim të situatës”, tha ai.

“Isha shumë i nderuar që ta pres në shtetin tonë mikun e madh të republikës sonë, kryetarin WEolfgang Sobotka. E patëm një bisedë shumë miqësore dhe të ngrohtë, ngritem shumë çështje të bashkëpunimit në mes vendeve tona dhe nevojës së thellimit të bashkëpunimit ndërmjet parlamenteve. E falënderova kryetarin për mbështetje që e jepe Austria në të gjitha proceset, e specifikisht për mbështetjen për liberalizimin e vizave”.

“Të gjithë e dimë si popull se Austria i qëndron Kosovës gjithmonë pranë në sfidat që i kemi dhe proceset që i kemi si shtet për anëtarësim”.