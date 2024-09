Konjufca: Dialogu ndodhet në një qorrsokak, Banjska ishte gozhda e fundit në arkivol

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi ndodhet në një qorrsokak dhe pa rrugëdalje.

Këtë deklaratë Konjufca e tha sot pas mbledhjes së parë të Kryesisë së Kuvendit në sesionin vjeshtorë.

Ai tha se Kosova ka fakte që shteti i Serbisë e ka mbështetur sulmin terroristë në Banjskë, si nga ana logjistike po ashtu edhe ushtarake.

“Dialogu ndodhet tërësisht në një qorrsokak që s’po shoh shumë rrugëdalje. Këtij qorrsokaku i ka kontribuuar Serbia me të gjitha veprimet e veta. Mendoj që dialogu në formatin qysh ka qenë në vitin 2011 e ka pas arkivolin më 24 shtator të vitit të kaluar, me sulmin terrorist në Banjskë.

Pasi me informatat që i posedon dhe Bashkësia Ndërkombëtare, përfshirë dhe informacionet e inteligjencës tregojnë qartë se ky grup i madh kriminal prej qindra personave e ka pas mbështetjen e drejtpërdrejtë prej shtetit të Serbisë. Atyre i është ofruar logjistika prej organeve shtetërore dhe poligonet ushtarake, për të ushtruar ata dhe me i marr armët. Kemi fakte që kanë shkëmbyer armë prej ushtrisë dhe këtij grupi terroristë”, tha ai.

Po ashtu Konjufca u shpreh se: “Ajo që ndodhi në Banjskë ishte gozhda e fundit në arkivolin e dialogut të Brukselit, sa i përket dialogut i cili kishte filluar në vitin 2011”.

Tutje ai tha se tash i takon Bashkësisë ndërkombëtare të jetë më e përcaktuar se çka dëshiron, përcjellë Telegrafi.

“Nëse dëshiron palë të barabarta në dialog si dy shtete, nëse dëshiron dhe ende mendon që principi i Marrëveshjes së Ohrit me funksionu palët si shtete sovrane të Kombeve të Bashkuara ashtu siç shkruan në Marrëveshjen e Ohrit. Nëse Bashkësia Ndërkombëtare e ndan mendjen për me ec në këtë rrugë, Kosova është e gatshme.

Por nëse don me i mbyll sytë, e mos me reagu, kur Serbia i mbyll kufijtë me Kosovën me mbështetje të qartë prej shtetit, sepse lejen për mbylljen e kufijve e dha Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, bllokimi i fundit që e patëm, ai ndodhi prej shtetit të Serbisë. Shteti serbë i lejoi kriminelët që të bllokojnë kufijtë. Asnjë reagim nuk e pashë nga ana e Brukselit, as nga Bashkësia Ndërkombëtare. Pra, ne jemi të vetëdijshëm dhe kjo është e qartë që Bashkësia Ndërkombëtare është e njëanshme në raport me realiconet Kosovë – Serbi”, ka shtuar Konjufca.

Kryetari i Kuvendit tha se faktorët ndërkombëtarë kanë qenë shumë të rezervuar sa i përket ndarjes dhe shpalosjes së rezultatit të hetimeve në sulmin terroristë në Banjskë.

“Hetimet janë kryer. Por, këto janë informata të ndjeshme që të ndahen me opinionin publik. Në kuptimin gjeneral të këtyre informatave ne e dimë që faktorët ndërkombëtarë e din që mbështetja e shtetit serbë në sulmin e Banjskës është pa dilema. E dimë që faktorët ndërkombëtarë e kanë të saktë informatën për nivelin e përfshirjes sa i përket sulmit të 24 shtatorit. Ne presim veprime në përputhje me atë që ata e dinë. Çka po shohim ne është një diskrepancë me atë që ata e dinë. Për ne është e çuditshme dhe e padrejtë që ne jemi ende nën sanksione e Serbia vazhdon të jetë e pandëshkuar”, u shpreh Konjufca.

Konjufca foli edhe për Procesin e Berlinit, derisa theksoi se nuk pret përjashtim të Kosovës.

“Nëse ne diskriminohemi dhe ftohemi të marrim pjesë në bazë të pabarabarta me Serbinë, Kosova nuk e pranon. Shumë më mirë do të ishte që z. Sarrazain dhe ndërkombëtarët që vijnë në Kosovë shumë ma shumë ta kishin mendjen psh te mungesa e ndonjë sanksioni sa i përket Serbisë. Mua nuk më duket se Procesi i Berlinit mund të reduktohet në CEFTA. Procesi i Berlinit është shumë më i gjërë, nuk pres që Kosova të përjashtohet nga ky proces… Është një far mundësie e ledhatimit të Serbisë”, tha Konjufca.

Sa i përket kërkesave të shteteve të BE që të hiqen masat për qarkullimin e mallrave serbe, Konjufca ka thënë se ato janë vendosur si shkak i sigurisë dhe nuk ka ndonjë lëvizje për heqjen e tyre.

“Kanë të bëjnë me çështje të sigurisë. Sarrazin nuk ka pasur mirëkuptim për këtë që Kosova nga aspekti sigurisë i ka vendosur këtë masa dhe ka kërkuar që të hiqen. Ne jemi në koordinim me institucionet, ne mundohemi që ti trajtojmë këto që të kemi vizion të njëtë, kemi dallime. Ato masa do të mbeten ne fuqi”, u shpreh Konjufca. /Telegrafi/

