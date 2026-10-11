Konjufca dënon fuqishëm sulmin e Houthëve në Arabinë Saudite: Mbështetja jonë është e palëkundur

Konjufca dënon fuqishëm sulmin e Houthëve në Arabinë Saudite: Mbështetja jonë është e palëkundur

Ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, ka dënuar sulmin e rebelëve Huthi ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “King Khalid” në Riad të Arabisë Saudite, nga i cili raportohet se mbetën të vrarë dhe të plagosur civilë.

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Përmes një postimi në platformën X, Konjufca ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave, ndërsa të plagosurve u ka uruar shërim të shpejtë.

Ai ka theksuar se sulmet ndaj aviacionit civil përbëjnë kërcënim serioz për jetën e njerëzve dhe ka bërë thirrje që ato të ndalen.

“E dënoj fuqishëm sulmin shkatërrues të Huthëve ndaj Aeroportit Ndërkombëtar ‘King Khalid’ në Riad, i cili la civilë të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Sulme të tilla ndaj aviacionit civil përbëjnë një kërcënim serioz për jetën e njerëzve dhe duhet të ndalen. Shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta për familjet e të vrarëve dhe u uroj shërim të shpejtë të plagosurve”, ka shkruar Konjufca.

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