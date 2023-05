Kongresmeni amerikan: SHBA ta mbështesë Kosovën

Edhe një kongresmen amerikan s’u pajtua me deklaratën e Sekretarit të Shtetit, Antony Blinken, që dënoi veprimet e institucioneve kosovare në Veri gjatë të premtes kur u krijuan tensionet.

Pas, kongresmenit demokrat, Richie Torres, ka reaguar edhe Zach Nuun, i cili tha se vendi i tij duhet të qëndrojë me Kosovën dhe t’i kundërvihet mobilizimit ushtarak të Serbisë.

“SHBA: Qëndroni me Kosovën, një demokraci të re dhe një aleat i palëkundur të SHBA-së – që pranoi dhe mirëpriti të evakuuarit afganë (një nga miqtë e vetëm europianë). Sekretari Blinken duhet t’i kundërvihet mobilizimit ushtarak të Serbisë”, ka shkruar ai në Twitter.

US: Stand with Kosovo, a new democracy, and a steadfast US ally — both deploying overseas and welcoming Afghan evacuees (one of only a few European friends). @SecBlinken must stand up to Serbia’s military mobilization. https://t.co/uOYddm7D62

— Congressman Zach Nunn (@ZachNunn) May 27, 2023