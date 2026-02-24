Kongresisti amerikan me projektligj për të ndaluar përdorimin e armëve amerikane në Gaza dhe Bregun Perëndimor
Kongresisti amerikan Sean Casten të hënën prezantoi legjislacionin që do të ndalonte përdorimin e armëve me origjinë amerikane në Gaza dhe Bregun Perëndimor nëse Izraeli shkel armëpushimin e 10 tetorit 2025, ndjek aneksimin ose nuk arrin të adresojë dhunën e kolonëve kundër palestinezëve, transmeton Anadolu.
Casten tha se Akti i Pajtueshmërisë së Armëpushimit është hartuar për të përafruar ndihmën ushtarake amerikane me ligjet, interesat dhe vlerat amerikane, duke ruajtur njëkohësisht të drejtën e Izraelit për t’u vetëmbrojtur.
“Si një nga aleatët më të rëndësishëm të SHBA-së, Izraeli duhet të sigurojë që politikat e tij dhe përdorimi i ndihmës ushtarake amerikane të përputhen me vlerat, interesat dhe ligjin amerikan. Kjo fillon me kërkesën për pajtueshmëri me marrëveshjen e armëpushimit të 10 tetorit 2025 dhe hapat e përcaktuar në planin 20-pikësh, duke frenuar dhunën e kolonëve dhe duke refuzuar aneksimin në Bregun Perëndimor”, tha ai në një deklaratë.
Projektligji do të krijojë një grup monitorimi të përdorimit përfundimtar dhe mekanizma mbikëqyrës të Kongresit për të zbatuar ndalimin, duke përjashtuar sistemet mbrojtëse të raketave si Iron Dome, David’s Sling dhe Arrow 3, dhe duke ruajtur mbështetjen e SHBA-së për sigurinë e Izraelit, sipas Casten.
Ai tha se projektligji “nuk i mohon Izraelit të drejtën për të mbrojtur veten” dhe ruan mbështetjen për mbrojtjen nga raketat, por në vend të kësaj krijon “mbrojtëse” për të ndihmuar në ruajtjen e armëpushimit dhe për të ruajtur një rrugë të besueshme drejt paqes afatgjate, përfshirë sigurinë për izraelitët dhe vetëvendosjen për palestinezët.
Përveç kongresistit Casten, Akti i Pajtueshmërisë së Armëpushimit është bashkësponsorizuar nga përfaqësueset Madeleine Dean, Veronica Escobar, Chris Deluzio, Becca Balint, Jim McGovern, Jan Schakowsky, Ro Khanna, John Garamendi, Don Beyer, Jill Tokuda, Lloyd Doggett, Valerie Foushee, Mike Thompson, Sylvia Garcia, Doris Matsui, Derek Tran, Emily Randall, Jared Huffman, Mark Takano, Troy Carter, Chellie Pingree, Bonnie Watson Coleman, Marcy Kaptur, Betty McCollum dhe Joaquin Castro.