Kongresi i VLEN zgjedh drejtuesit e rinj, Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami bashkëkryetarë

Kongresi i VLEN zgjedh drejtuesit e rinj, Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami bashkëkryetarë

Bilall Kasami dhe Izet Mexhiti janë zgjedhur bashkëkryetarë të koalicionit VLEN, pas përfundimit të Kongresit të Bashkimit të këtij subjekti politik, ku u zgjodhën edhe strukturat e reja drejtuese.

Në kuadër të vendimeve të kongresit, për nënkryetarë të VLEN-it janë zgjedhur Mimoza Musa dhe Bekim Qoku.

Ndërkohë, posti i sekretarit të përgjithshëm i është besuar Bekim Sali.

Kongresi u mbajt në kuadër të procesit të bashkimit dhe konsolidimit të strukturave të VLEN-it, me synim forcimin e organizimit politik dhe përgatitjen për sfidat e ardhshme politike në Maqedonia e Veriut

MARKETING

Të ngjajshme

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit

Mbi 50 mijë personel shëndetësor nga Ballkani Perëndimor kujdesen për të sëmurët në Gjermani

Mbi 50 mijë personel shëndetësor nga Ballkani Perëndimor kujdesen për të sëmurët në Gjermani

Trump shqyrton zhvendosjen e trupave nga Gjermania në një tjetër shtet evropian

Trump shqyrton zhvendosjen e trupave nga Gjermania në një tjetër shtet evropian

Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran

Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran

Nëntë shoferë të privuar nga liria në 24 orët e fundit për shkelje të rënda në komunikacion

Nëntë shoferë të privuar nga liria në 24 orët e fundit për shkelje të rënda në komunikacion