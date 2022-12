Kongresi amerikan rekomandoi ngritjen e kallëzimeve penale kundër Trumpit

Komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve të 6 janarit votoi njëzëri në fund të mbledhjes përfundimtare publike të hënën për të miratuar raportin historik mbi trazirat në Kongresin amerikan dhe referimet kriminale për ish-presidentin Donald Trump dhe të tjerët.

Kongresisti amerikan demokrat, Jamie Raskin konfirmon se komiteti i Kongresit amerikan ka rekomanduar katër akuza penale kundër ish-presidentit Donald Trump.

Akuzat kanë të bëjnë me pengim të një procesi zyrtar, komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara, komplot për të bërë një deklaratë të rreme dhe kryengritje, raporton cnn.

Kjo nuk do të thotë edhe zyrtarisht ngritje të akuzave penale – pasi i takon departamentit të drejtësisë të akuzojë individët – është një rekomandim.

Çfarë ndodhi më 6 janar 2021

Ishte një ditë e rëndësishme në Kongres: senatorët amerikanë po mblidheshin në ndërtesën e Kongresit amerikan për të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, të cilat Joe Biden i kishte fituar.

Kishte një tubim aty pranë: Donald Trump, i cili ishte ende president në atë kohë, iu drejtua mbështetësve në një tubim “Save America” pranë Shtëpisë së Bardhë. Ai u kërkoi atyre të marshonin “në mënyrë paqësore” drejt Capitolit, por gjithashtu bëri pretendime të pabazuara për mashtrim masiv të votuesve dhe u tha atyre “të luftojnë si ferr”.

Një turmë sulmoi Kapitolin: numëronte midis 2,000 dhe 2,500 njerëz dhe përmbante anëtarë të grupit të ekstremit të djathtë, ndërsa shumë prej tyre mbanin armë. Qindra njerëz u futën me forcë në ndërtesë përmes dritareve dhe dyerve, duke mposhtur policinë e Kapitolit.

Politikanët u detyruan të strehoheshin: Zëvendëspresidenti Mike Pence duhej të largohej me shpejtësi dhe anëtarët e Kongresit u fshehën ndërsa rebelët vërshuan nëpër ndërtesë, duke bërtitur kërcënime me vdekje dhe u futen me forcë në Senat.

Ndryshe, policisë amerikane iu deshën pothuajse katër orë për të rivendosur rendin në Kapitol. /Telegrafi/