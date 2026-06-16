Kongo, rezultojnë 837 raste me Ebola/ Uganda kërkon lehtësim të kufizimeve të udhëtimit
Republika Demokratike e Kongos ka raportuar një rritje të re të rasteve të konfirmuara me Ebola, duke e çuar numrin total në 837, pas 29 rasteve të reja të regjistruara brenda 24 orëve të fundit, sipas të dhënave zyrtare qeveritare.
Autoritetet shëndetësore njoftuan se deri tani 196 persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të sëmundjes, ndërsa ekipet mjekësore po vijojnë përpjekjet për izolimin dhe trajtimin e rasteve të reja.
Në një zhvillim paralel në rajon, zëvendëspresidentja e Ugandës, Jessica Alupo ka bërë thirrje për heqjen e kufizimeve të udhëtimit që ajo i cilësoi si “të papërshtatshme” për qytetarët ugandas.
Ajo argumentoi se vendi ka arritur ta vërë nën kontroll shpërthimin aktual të Ebolës dhe se masat kufizuese po ndikojnë negativisht në lëvizjen dhe aktivitetin ekonomik të qytetarëve.
Autoritetet rajonale vazhdojnë të monitorojnë situatën shëndetësore, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje për vigjilencë të shtuar dhe bashkëpunim ndërkufitar për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.