Konfiskohet duhan për nargjile me vlerë gati një milion denar në Bllacë

Doganierët në vendkalimin kufitar Bllacë, konfiskuan 504 kuti me 126 kilogramë duhan për nargjile në vlerë prej 971.772 denarë.

Nga Drejtoria e Doganave informojnë se duhani për nargjile është zbuluar gjatë kontrollit të veturës me targa të Maqedonisë.

“Pasagjeri i cili këmbënguli të kalonte më shpejt, për shkak të sjelljeve të dyshimta është përzgjedhur për kontroll të detajuar, gjatë të cilit janë gjetur 504 kuti me 250 gramë duhan për nargjile me peshë totale 126 kilogramë. Me këtë është penguar tentimi për lëshimin në qarkullim të mallit të akcizës për të cilin është shmangur pagesë e detyrimeve në vlerë prej 661.812 denarë”.

“Rasti i ka kaluar Sektorit për kontroll dhe hetime për procedim të mëtejshëm, ku kundër autorit do të ngrihet kallëzim penal për veprën penale të shmangies së akcizës, e dënueshme në Kodin Penal”, thonë nga Drejtoria e Doganave.

