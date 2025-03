Konfirmohet lëndimi i rëndë i Anthony Joshuas

Anthony Joshua është një nga emrat më të mëdhenj në skenën e boksit. Boksieri ka pasur një karrierë fantastike me disa luftime historike dhe momente të paharrueshme gjatë rrugës. Mirëpo, kohët e fundit kanë qenë më shumë një periudhë mikse për 35-vjeçarin.

Pas humbjeve të njëpasnjëshme ndaj Oleksandr Usyk, AJ vazhdoi një seri fitoresh me katër ndeshje, duke mposhtur Otto Wallin dhe Francis Ngannou ndërsa shënoi gjithashtu fitore ndaj Jermaine Franklin dhe Robert Helenius.

Me ish-kampionin e peshave të rënda duke u kthyer në më të mirën e tij, pritjet ishin të mëdha përpara meçit të tij me Daniel Dubois në shtator në stadiumin Wembley, ku ai kërkoi të siguronte kampionatin botëror të peshave të rënda për herë të tretë.

Megjithatë, vrulli i Joshuas u ndal pasi ai u eliminua brutalisht në raundin e pestë. Ai nuk ka luftuar që nga humbja ndaj Dubois dhe janë bërë pyetje se kush do të jetë kundërshtari i tij i ardhshëm.

Gjithashtu u zbulua se Joshua do të jetë jashtë ringut për një kohë të gjatë për shkak të lëndimit.

Hearn tha se Joshua: “Nuk do të jetë në gjendje të godasë përsëri me grusht ose të stërvitet siç duhet për tetë deri në dhjetë javë”, që do të thotë se ai nuk do të luftojë me askënd, e lëre më Tyson Furyn, së shpejti.

Ndërsa detajet specifike rreth lëndiomit aktualisht nuk dihen, është e arsyeshme të supozohet se realisht nuk do ta shohim Joshuan të kthehet në veprim para fundit të verës. /Telegrafi/

MARKETING