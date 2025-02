Konfirmohet edhe në Serbi, kampionati Evropian për U21 do të organizohet me Shqipërinë

Shqipëria dhe Serbia do të organizojnë Kampionatin Evropian të Futbollit për grupmoshën U21. Lajmin e ka konfirmuar mediumi ‘Danas‘, duke raportuar se kampionati do të hapet në “Karadorde ” të Novi Sadit, i cili së shpejti do t’i nënshtrohet një rikonstruksioni të gjerë për shkak të kësaj ngjarje.

Ndeshjet tjera në Serbi do të luhen në stadiumet e sapohapura në Leskovc, Zajeçar dhe Loznicë, kurse ndeshjet në Shqipëri do të luhen në Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Elbasan. Kjo ishte një iniciativë e nisur nga FSHF, respketivisht kryetari Armand Duka.

/GazetaBlic Sport/

