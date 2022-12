Konfirmohen specifikimet kryesore të smartphone OnePlus 11

Smartphone OnePlus 11 do të debutojë më 7 korrik dhe tani specifikimet kryesore janë zbuluar.

OnePlus 11 vjen me një ekran 6.7 inç QHD+ AMOLED me një shpejtësi rifreskimi prej 120 Hz, dhe pajisja mundësohet nga një procesor Snapdragon 8 Gen 2 tetë bërthama me frekuencë 3.18 GHz.

Procesori është çiftuar me 12 ose 16 GB RAM, ose me 256 ose 512 GB memorie të brendshme. Smartphone mundësohet nga një bateri 4,870 mAh.

Në pjesën e përparme të flamurit është një kamerë selfie 16 MP, ndërsa në pjesën e pasme ka tre kamera, ajo kryesore nga 50, ajo ultra e gjerë nga 48 dhe kamera telefoto nga 32 MP.

Trashësia e modelit OnePlus 11 është 8.52 mm, peshon 205 gram dhe mbështet rrjetin 5G. Sensori i gjurmëve të gishtave është i integruar në ekranin e përmendur dhe pajisja përdor sistemin operativ Android 13.

Kamerat janë të firmosura nga kompania Hasselblad, dhe ky model vjen edhe me një rrëshqitës alarmi.

Ndryshe, në ditët në vijim priten informacione shtesë.