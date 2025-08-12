Kondarko: Vendit i nevojitet një Kod i ri Zgjedhor
Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), Boris Kondarko, theksoi se vendit i nevojitet një Kod i ri Zgjedhor, megjithatë sipas tij fjalën e fundit për këtë duhet ta ketë Kuvendi.
“Që nga viti 2006, në Ligj janë bërë më shumë se 30 ndryshime dhe plotësime në 19 vjet. Problemi më i madh me të cilin po përballemi është në fakt vetë ligji. Nevojitet një Kod Zgjedhor krejtësisht i ri i miratuar në kohën e duhur, ku të gjithë palët e interesuara në procesin zgjedhor do të marrin pjesë dhe do të japin sugjerimet, përvojat dhe diskutimet e tyre interaktive me publikun ekspert.
Sigurisht, vendimi përfundimtar i takon Kuvendit, partive politike, kjo është përgjegjësi e tyre. Ne e dimë që Kodi Zgjedhor miratohet me një konsensus më të gjerë politik dhe kjo duhet të ndodhë për hir të besimit në proces”, tha Kondarko në “Sitel”.
Ai thekson se i vjen keq që Kuvendi nuk i miratoi ndryshimet në Kodin Zgjedhor të cilat, siç tha ai, do të kishin ndihmuar në interes të lehtësimit të punës së KSHZ-së.