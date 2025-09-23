Kondarko: Nuk ka rritje të ndjeshme të kandidaturave të pavarura për zgjedhjet lokale
Koha ka treguar se nuk ka pasur rritje të ndjeshme të numrit të kandidaturave të regjistruara nga listat e pavarura, thotë kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), Boris Kondarko.
Kondarko për “360 Gradë” theksoi se krahasuar me zgjedhjet e mëparshme lokale të mbajtura në vitin 2021, ndryshimi në numrin e listave të paraqitura është minimal. Në vitin 2021, kishte 27 parti politike, 7 koalicione dhe 91 lista të pavarura nga një grup votuesish, ndërsa tani ka 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 lista të paraqitura.
“Pra, unë ende operoj me termin lista të paraqitura, numri i listave të konfirmuara do të shpallet gjatë ditës. Pra, ka një rritje të caktuar të numrit të koalicioneve sepse partitë më të mëdha, për shembull, LSDM ka katër koalicione të ndryshme, katër subjekte. Në VMRO ka 11 koalicione të ndryshme, me parti të ndryshme që garojnë në komuna të ndryshme dhe e gjithë kjo reflektohet në numrin e pjesëmarrësve si numër subjektesh. Çdo koalicion është një subjekt i veçantë me një numër të veçantë tatimor dhe llogari transaksioni”, tha Kondarko.
Sipas Kryetarit të KSHZ-së, numrat e përgjithshëm janë shumë të ngjashëm me ato në zgjedhjet e kaluara lokale.
“Në vitin 2021, u paraqitën 297 lista për kryetar bashkie, 559 për këshilltarë. Tani, në vitin 2025, numri i listave të paraqitura për kryetarë komunash është 312, dhe numri i listave të paraqitura për këshilltarë është 575”, thotë Kondarko.