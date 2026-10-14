Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, por rrugët janë të lagështa – apelohet për kujdes të shtuar

Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, por rrugët janë të lagështa – apelohet për kujdes të shtuar

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa, por rrugët janë të lagështa, njofton Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).

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Shik.mk

Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Ndërkohë, në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë nuk janë regjistruar pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

Nga LAMM u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të drejtojnë me kujdes të shtuar.

Vëmendje e veçantë kërkohet gjatë lëvizjes nëpër gryka malore dhe lugina lumenjsh, ku ekziston rreziku i rrëshqitjes së dheut.

Ky paralajmërim vlen veçanërisht për akset rrugore Katllanovë–Veles, Mavrovë–Dibër–Strugë, Vinicë–Berovë dhe Koçan–Dellçevë, ku drejtuesit e automjeteve këshillohen të lëvizin me kujdes të shtuar.

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