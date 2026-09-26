Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme, rrugët kryesisht të lagura

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme, rrugët kryesisht të lagura

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, ndërsa pjesa më e madhe e rrugëve janë të lagura, njofton LAMM.

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Shik.mk

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur. Ndërkohë, në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut nuk janë evidentuar pritje apo vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, të respektojnë sinjalistikën e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit.

Vëmendje e veçantë kërkohet në rrugët që kalojnë nëpër lugina, përgjatë rrjedhave të lumenjve dhe në gryka, ku ekziston mundësia e shfaqjes së rrëshqitjeve të dheut.

Kujdes i shtuar rekomandohet veçanërisht në aksin Katllanovë–Veles, Mavrovë–Dibër–Strugë, Vinicë–Berovë dhe Koçan–Dellçevë.

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