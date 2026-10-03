Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Komunikacioni në rrugët shtetërore në vend po zhvillohet pa probleme dhe kryesisht në rrugë të thata, njofton Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).

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Shik.mk

Sipas LAMM-së, është rritur intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane. Ndërkohë, në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut nuk janë evidentuar pritje apo vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet në rrugë, të respektojnë sinjalistikën e trafikut dhe të drejtojnë me kujdes.

Vëmendje e shtuar kërkohet veçanërisht në rrugët që kalojnë nëpër lugina, përgjatë rrjedhave të lumenjve dhe në gryka, ku ekziston mundësia e paraqitjes së rrëshqitjeve të dheut.

Sipas njoftimit, kujdes i veçantë rekomandohet në këto segmente rrugore:

  • Katllanovë–Veles;

  • Mavrovë–Dibër–Strugë;

  • Vinicë–Berovë;

  • Koçan–Dellçevë.

LAMM rekomandon që drejtuesit e automjeteve të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe sinjalistikën rrugore, si dhe të përshtatin drejtimin e automjetit me kushtet aktuale në terren.

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