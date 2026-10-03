Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme
Komunikacioni në rrugët shtetërore në vend po zhvillohet pa probleme dhe kryesisht në rrugë të thata, njofton Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).
Sipas LAMM-së, është rritur intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane. Ndërkohë, në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut nuk janë evidentuar pritje apo vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet në rrugë, të respektojnë sinjalistikën e trafikut dhe të drejtojnë me kujdes.
Vëmendje e shtuar kërkohet veçanërisht në rrugët që kalojnë nëpër lugina, përgjatë rrjedhave të lumenjve dhe në gryka, ku ekziston mundësia e paraqitjes së rrëshqitjeve të dheut.
Sipas njoftimit, kujdes i veçantë rekomandohet në këto segmente rrugore:
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Katllanovë–Veles;
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Mavrovë–Dibër–Strugë;
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Vinicë–Berovë;
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Koçan–Dellçevë.
LAMM rekomandon që drejtuesit e automjeteve të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe sinjalistikën rrugore, si dhe të përshtatin drejtimin e automjetit me kushtet aktuale në terren.