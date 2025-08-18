Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata

Në disa rrugë rrugore që kalojnë nëpër përrenj dhe gryka, janë të mundshme rrëshqitje të vogla toke dhe ato pastrohen rregullisht.

Ndërmarrja Rrugët e Maqedonisë, apelon për drejtim të kujdesshëm të automjeteve, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe përshtatje të shpejtësisë sipas kushteve të rrugës. Ekipet e detyrës së ndërmarrjes Rrugët e Maqedonisë, janë vazhdimisht në terren dhe mbajnë të kalueshme të gjitha rrugët.

