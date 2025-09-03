Komunikacioni në Maqedoni, ndryshim i regjimit në rrugën Gostivar – Tetovë
Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet pa ndërprerje, nëpër rrugë të thata. Në vendkalimet e tjera kufitare në anën e Maqedonisë nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
Nga sot deri në dy javët e ardhshme, në rrugën Gostivar – Tetovë dhe anasjelltas nga pika pagësore e Tetovës deri në pikën pagësore të Gostivarit do të kryhen punime ndërtimore-kërkimore, për shkak të të cilave trafiku do të zhvillohet sipas një regjimi të ndryshuar, informoi LAMM.
LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respektimin e sinjaleve të vendosura të komunikacionit e veçanërisht drejtim të kujdesshëm të automjetit, posaçërisht në rrugët nëpër gryka malore dhe lugina të lumenjve ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për akset rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.