Komunikacioni në Maqedoni, mjegull në rrugën Shkup – Tetovë

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë kryesisht të thata. Në rrugën Shkup – Tetovë vërehet dukshmëri e zvogëluar për shkak të mjegullës nga 50 deri në 100 metra.

Nga NP “Rrugët e Maqedonisë” thonë se të gjitha rrugët janë të kalueshme. Në disa rrugë që kalojnë nëpër prerje dhe përrenj, është e mundur shfaqja e rrëshqitjeve të vogla të dheut.

Prej atje apelojnë për vozitje të kujdesshme të automjeteve, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut, si dhe përshtatje të shpejtësisë sipas kushteve të rrugës.

